Finale di Coppa Italia calcio femminile, venerdì Roma-Fiorentina. Spugna: «Siamo serene, ma non ci sentiamo favorite»

Venerdì 24 maggio la Roma femminile gioca per la doppietta: al Manuzzi di Cesena, dopo la vittoria dello scudetto, c'è la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Le giallorosse (3 vittorie e un pareggio contro le Viola di De La Fuente) partono con tutti i favori del pronostico. Anche se Spugna in conferenza stampa frena. Ne ha perse già due di finali da queste parti. «Una partita secca può essere decisa da un epidosio. Non possiamo sentirci favorite ma siamo serene. Essere qui è sicuramente bello. La nostra avventura in Coppa è iniziata a Cesena e siamo felici di essere qui per chiudere». «Abbiamo preparato questa partita nel migliore dei modi - ha continuato - perché abbiamo la voglia di portare a casa questo titolo. Giochiamo contro una squadra forte che ha grandi qualità davanti e quindi dobbiamo stare attente».

Le parole di Spugna

La Fiorentina fa paura anche perché da molto tempo non vive un momento del genere:«La loro voglia di vincere, la loro fame, è un pericolo. In semifinale hanno eliminato la Juventus e sono con merito qui. Abbiamo comunque tante armi per poterle battere e lo abbiamo dimostrato. Sicuramente scenderemo in campo senza snaturare quello che è sempre stato il nostro gioco». Insieme al tecnico in conferenza stampa c'era Camelia Ceasar. La Roma ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa dopo i calci di rigore, con la rumena protagonista. «Sì, è vero, ma anche le mie compagne sono state brave perché se io li paro e loro non segnano allora siamo punto e a capo. Di certo spero che finisca prima.

Anche perché la tensione è dura da gestire in quei momenti».

Probabile formazione

Scelte fatte quelle di Spugna. Un solo dubbio: Bartoli o Sostevold dietro, sulla corsia. Per il resto davanti a Ceasar ci saranno Linari e Minami in mezzo con Di Guglielmo a completare il pacchetto arretrato. In mezzo al campo Kumagai, con Giugliano e Greggi. Davanti Giacinti punta centrale con Viens e Haavi. Pilgrim inizialmente in panchina. Recuperata anche Zara Kramzar, che però difficilmente vedrà il campo.

Presente Abodi

Quattromila al momento i biglietti venduti per la finale. Si gioca venerdì alle 21:30 con diretta su Rai 2. Al Manuzzi oltre al presidente federale Gabriele Gravina ci sarà anche il Ministro Andrea Abodi. Arriverà da Tirrenia Soncin, il commissario tecnico azzurro, che sta preparando le qualificazioni al prossimo Europeo. Le giallorosse si uniranno dopo alla spedizione. Come accaduto a gennaio per la Supercoppa Frecciarossa, anche la finale di Coppa Italia sarà trasmessa in 158 Paesi di tutto il mondo grazie all'accordo con S&T Sports.