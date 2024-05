Martedì 21 Maggio 2024, 06:00

A meno di sorprese, Paulo Dybala è destinato a saltare la Coppa America. Questo si evince dalla lista dei convocati dell’Argentina per le due amichevoli contro Ecuador e Guatemala dove ct Scaloni non lo ha inserito (è invece presente Paredes). Da Trigoria trapela che si tratta esclusivamente di scelta tecnica e non perché sia infortunato. I 28 minuti di domenica disputati contro il Genoa hanno evidenziato quanto Paulo sia in difficoltà. Per questo Scaloni ha preferito non puntarci e lasciarlo nella Capitale (al suo posto Carboni) in attesa di momenti migliori. In realtà una speranza ci sarebbe ancora, ma l’esclusione ha colto completamente di sorpresa l’attaccante che fino ieri era certo di far parte della spedizione negli Usa. Gli ultimi forfait con la Roma causati del dolore all’adduttore sinistro, sono stati decisivi. Dybala ha saltato due delle gare più importanti della stagione romanista, quella contro il Bayer e con l’Atalanta, e probabilmente la sua assenza ha inciso sulla decisione del ct. Domenica, invece, avrebbe voluto partire titolare, ma De Rossi ha preferito lasciarlo in panchina. Quando è entrato al 63’ al posto di Pellegrini, la Roma era ancora sulla 0-0. Nel giro di 16 minuti Lukaku ha segnato la rete del vantaggio e poi al 92’ è stato sostituito da Kristensen: «L'ho fatto per un discorso tattico», ha detto DDR.

