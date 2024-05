Baldanzi ritrova la sua Empoli: De Rossi potrebbe schierarlo titolare con Dybala

Tommaso Baldanzi riprenderà dalla prestazione col Genoa. È stato uno dei pochi, se non l’unico, ad aver combattuto per cercare il vantaggio nel primo tempo. Non ci è riuscito e la sua prima rete in giallorosso ancora deve arrivare. Ci riproverà ad Empoli, sua ex squadra che lo ha ceduto per 10 milioni più bonus, dove De Rossi potrebbe ridargli fiducia, certo che sarà una delle pedine fondamentali per il prossimo anno. L’ex Empoli potrebbe giocare assieme a Dybala dietro ad Abraham terminale offensivo, oppure, al posto dell’argentino escluso dalle convocazioni di Scaloni per le due amichevoli prima della Coppa America. Insomma, il futuro è dalla sua parte, ma dovrà essere più incisivo sotto porta.

Il dribbling, il controllo di palla e la potenza di tiro sono le qualità che hanno stregato tutti a Trigoria, ma il prossimo anno dovrà raggiungere almeno 10 gol in Serie A.

Obiettivo alla portata soprattutto se avrà l’opportunità di giocare con più continuità. Possibile, ma non certo. Dipenderà molto da Dybala, da come starà e soprattutto se resterà. È lui al momento il titolare, anche se il progetto è di farli giocare insieme, come dovrebbe avvenire in Toscana domenica sera. Ne farà le spese El Shaarawy che dovrebbe entrare a partita in corsa. A centrocampo opportunità per Bove, mentre in difesa saranno confermati Mancini e Ndicka. Come prevedibile, la stagione di Spinazzola era finita al momento della lesione al flessore rimediata nella semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. A sinistra ci sarà Angelino che è vicino al riscatto, a destra uno tra Celik e Kristensen. In porta, invece, De Rossi potrebbe concedere la passerella a Rui Patricio.