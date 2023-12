Roma, Dybala in gruppo dopo l'infortunio: può tornare in campo con la Juventus

Buone notizie per José Mourinho e per tutti i tifosi della Roma che possono sorridere per il ritorno in campo di Paulo Dybala. L'attaccante argentino ha recuperato ed è tornato ad allenarsi in gruppo dopo le festività natalizie, dimostrando di aver smaltito il problema al flessore accusato durante la partita con la Fiorentina.

L'argentino, infatti, aveva dato forfait al 25' dopo un intervento in cui ha sentito tirare il muscolo posteriore della coscia. Questo fastidio lo ha portato a saltare la partita con il Bologna e l'ultima giocata con il Napoli, mentre ora lo Special One spera di poterlo schierare dal primo minuto contro la Juventus. La partita è molto importante per il talento di Laguna Larga, che tornerà a sfidare la sua ex squadra dopo un anno e mezzo dal suo addio.