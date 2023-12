Mercato Roma, Mourinho traccia l’identikit del nuovo difensore: «Giovane e top». Ma Pinto non può accontentarlo

«Non commento la notizia su Bonucci, ma quello che volevamo fare a gennaio non è quello che possiamo fare». José Mourinho torna sul mercato perché tra qualche giorno aprirà la sessione invernale e la Roma dovrà correre ai ripari ingaggiando un difensore. Senza Smalling («Il recupero è lontano»), Kumbulla («Proverò a convocarlo contro la Juve») e Ndicka che partirà per la Coppa d’Africa a gennaio, i giallorossi hanno bisogno di un altro centrale. Anche perché Mancini gioca sul dolore, ha la pubalgia ma stringe i denti per non lasciare sola la squadra. Abnegazione riconosciuta anche dai tifosi che ieri durante Roma-Napoli in curva sud gli hanno dedicato uno striscione: «Cuore e sacrificio in campo, fomento sotto la curva. Gianluca Mancini romanista ideale».

Tra i nomi offerti ai giallorossi c’è appunto quello di Leonardo Bonucci che vorrebbe rientrare in Italia dopo l’esperienza in Germania all’Union Berlino.

I tedeschi sono pronti a svincolarlo con 6 mesi di anticipo. L’acquisto, però, non convince pienamente Mourinho che ha dichiarato di volere un top player di prospettiva, magari un giovane di 22/23 anni che possa integrarsi in breve tempo nei meccanismi della Roma: «Una cosa è quella che vogliamo, un'altra quella che possiamo fare. Se prendiamo qualcuno questo può restare fuori dalla lista Uefa, abbiamo una situazione complicata. Io vorrei un centrale top, di futuro, ma non mi sembra che sarà così». Interessa anche Thilo Kehrer del West Ham. Pinto lo vuole in prestito, ma è stato sondato dall'Atalanta e proposto al Milan. Piace anche Radu Dragusin, ma al momento il ds del Genoa Marco Ottolini ha rivelato che non sono arrivate offerte. Tra i nomi in lista c’è quello di Oumar Solet del Salisburgo che piace molto al tecnico, ma i nodi sono le cifre dell’affare e gli infortuni. Interessano anche Chalobah e Theate, quest’ultimo gioca nel Rennes e corrisponderebbe all’identikit di Mourinho.