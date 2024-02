De Rossi: «Prima o poi doveva finire il "mai na gioia"». Le possibili avversarie nel sorteggio

La Roma non vinceva ai rigori all'Olimpico in Coppa Italia contro la Triestina. E il primo rigore della Serie lo tirò De Rossi. Adesso ha cambiato mestiere DDR, guida la sua squadra dalla panchina. E alla prima notte europea ha vinto. La Roma avrebbe meritato di venirne a capo prima del Feyenoord: i giallorossi hanno sbattuto contro un Gil Manzano non in serata che ha negato un rigore solare dopo un fallo su El Shaarawy. Ma meglio così, forse. Una notte da brividi. E per cuori forti.

La Roma gioca bene e sa soffrire: 5-3 (d.c.r.) e Feyenoord eliminato. Decisivo Svilar ai rigori

Le parole di De Rossi

«Quando vai ai rigori puoi vincere o perdere e prima o poi sta cosa doveva finire.

Una spallata al mai una gioia o alle colpe che dobbiamo espiare da millenni. Immaginavano che poi i rigoristi potevano essere diversi da quelli che hanno iniziato la partita. Ieri ne abbiamo tirati un paio. Volevo lo tirasse Nicola al posto di Angelino. Aouar è stato fantastico, lo voleva battere. La panchina ha spinto 120 minuti i propri compagni. Gli uomini restano, e Rui Patricio è un grande uomo».

Slot deluso

«Perdere una finale non è la stessa cosa che perdere uno spareggio - ha detto Slot sottolineando che non è la sconfitta più dolorosa -. Oggi siamo stati vicini alla qualificazione, abbiamo fatto un'ottima partita. Il gol era evitabile, qualcuno avrebbe dovuto accorciare prima, ma Pellegrini ha fatto una grande giocata. I rigori non sono fortuna, si possono allenare. Rimane una sconfitta amara perché non mi piace perdere e uscire e sempre per mano della stessa squadra».

Le possibili avversarie

Domani a Nyon alle 12 il sorteggio, ecco le possibili avversarie della Roma: Brighton (Inghilterra), Leverkusen (Germania), Liverpool (Inghilterra), Rangers (Scozia), Villareal (Spagna) West Ham (Inghilterra), Slavia Praga (Repubblica Ceca).