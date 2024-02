Llorente, infortunio durante Roma-Feyenoord: come sta, quando torna e le condizioni del centrale

Diego Llorente lascia il campo in barella all'85'. Il difensore centrale ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dello Stadio Olimpico a causa di uno scontro con Ueda verso la fine della partita. È stato necessario l'intervento della barella e dei paramedici, con lo staff medico della Roma che non è riuscito a rimediare alla situazione dell'ex Leeds. Il numero 14 non ce l'ha fatta a rimanere in campo e per questo è stato sostituito da Ndicka.

Cosa è successo

All'84' Llorente è andato a contrastare in aria Ueda per prendere un lancio lungo. Nel tentativo di intercettare il pallone, però, il difensore spagnolo ha avuto la peggio colpendo solo con la testa l'avversario e ricadendo a terra subito dopo. L'utilizzo del ghiaccio nella zona di impatto non ha aiutato il classe 1993 a tornare in pieri al centro del campo, con la barella che lo ha accompagnato fuori dal rettangolo di gioco.

Le sue condizioni

Non sono ancora chiare le condizioni di Diego Llorente, né quante partite salterà il centrale approdato in estate in prestito dal Leeds.