Roma-Feyenoord, tifosi olandesi nella Capitale nonostante il divieto. Allerta massima per prevenire scontri

Nonostante il divieto di trasferta e i biglietti non disponibili, i tifosi del Feyenoord sono arrivati nella Capitale. Vogliono assistere alla gara di Europa League contro la Roma, sarà quasi impossibile per loro entrare allo stadio e allora, probabilmente, resteranno in qualche pub per poi festeggiare in caso di passaggio dei play-off.

Su alcuni account Instagram legati al club olandese, cominciano a comparire le prime foto degli ultras in trasferta. Un’immagine li ritrae davanti al Colosseo con i volti oscurati da una emoji a forma di teschio. Altri, invece, si sono recati in piazza di Spagna nei pressi della fontana della Barcaccia sfregiata dagli stessi ultras olandesi nel 2015. Sono stati anche attaccati una serie di adesivi con la scritta “Fu*k AS Roma” e altri stemmi del Feyenoord sono stati visti ai Fori Imperiali. Altri si sono localizzati all’aeroporto di Fiumicino dove sono in atto controlli serrati a tutti passeggeri provenienti dall’Olanda. Le forze dell’ordine stanno monitorando la situazione e al momento le due tifoserie non sono riuscite ad entrare in contatto. Ma l’allerta è massima per prevenire la caccia all’uomo che potrebbe scattare nelle prossime ore.