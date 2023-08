Roma, ecco l'offerta per Marcos Leonardo: il Santos valuta e spunta una clausola

La Roma è in attesa di sapere se il futuro di Marcos Leonardo sarà in giallorosso. Tiago Pinto ha presentato un’offerta al Santos per prelevare l’attaccante classe 2003 a titolo definitivo. Secondo quanto riportato dalla stampa brasiliana, i giallorossi avrebbero messo sul piatto 15 milioni. Cifra che non lascerebbe molte alternative al Santos che potrebbe essere costretto ad accettare sia per i problemi finanziari del club sia per una clausola sul contratto del calciatore.

Calciomercato, ultime notizie oggi: la Roma avanza per Marcos Leonardo. Berardi: «Non so se resto al Sassuolo». Amrabat allo United

L’accordo, infatti, prevede che qualora i bianconeri non accettino cifre superiori ai 15 milioni, saranno costretti ad aumentare l’ingaggio del giocare.

Paulo Roberto Falcao, responsabile dell’area sportiva, sta valutando il da farsi perché ha bisogno di trovare in fretta un sostituto prima che chiuda il mercato (oggi a mezzanotte).

Non solo la Roma, sul giocatore sarebbero piombate anche Aston Villa e Nottingham Forest, ma l’attaccante avrebbe comunque dato priorità ai giallorossi. Oltre a Marcos Leonardo, Tiago Pinto sta monitorando altri tre profili tra cui Alejo Véliz, attaccante 19enne del Rosario.