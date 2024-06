Simonelli vince a Rieti e festeggia il compleanno con il suo secondo miglior tempo di sempre: ha corso in 13.29

Lorenzo Simonelli, l’ostacolista romano fresco di record italiano sui 110 hs (13.21 una settimana fa a Nancy) ha festeggiato oggi il suo 22esimo compleanno vincendo a Rieti il campionato regionale nella specialità.

Secondo miglior tempo per Simonelli

L'azzurro ha corso in 13.29 che è il suo secondo tempo di sempre (vento +1,0) ed ha ribadito di essere in forma per la gara che lo aspetta l’8 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, nel corso dei campionati europei in programma dal 7 al 12. Lorenzo è attualmente secondo nelle liste stagionali continentali, preceduto dal belga Obasuyi che ha 13.20. Simonelli è anche qualificato per Parigi 2024. La sua compagna di allenamento, Zaynab Dosso, anche lei di recente al record italiano (11.02) sui 100 metri, collauderà la sua condizione domani sera a Stoccolma, nel meeting della Diamond League, nel quale, sempre sui 100 metri, sarà impegnato anche il comasco Chituru Ali contro Sani Brown.

Attesi nell’asta il padrone di casa, Armand Duplantis, e nei 400 hs Femke Bol, olandese straordinaria.