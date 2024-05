Nuoto, Martinenghi e Pilato: le rane d'Italia vanno bene

Le rane d’Italia diventano principi nelle acque della piscina di Barcellona: al meeting Mare Nostrum, prima giornata, gli azzurri da Olimpiadi vincono sia la gara maschile sui 50 metri che quella femminile sui 100. La prima è di Nicolò Martinenghi che chiude in 26.97, unico finalista ad andare sotto i 27 secondi; lo segue al tocco della piastra l’altro italiano, Ludovico Viberti, 27.31. La gara femminile vede al primo posto Benedetta Pilato con il crono di 1:06.66 che batte di poco più di un decimo l’olandese Schouten (1:06.77), con Martina Carraro (1:06.99) al quarto posto.



Per gli azzurri un’altra vittoria nel meeting catalano viene grazie al figlio d’arte Michele Lamberti che fa suoi i 100 dorso in 54.02, precedendo il coreano Lee, 5.03 con un ottimo quarto posto del giovanissimo Christian Bacico, 54.65. Secondo posto per Alessandro Miressi, a pari merito con l’olandese Simons, 22.24, nei 50 stile libero che hanno visto il solo eterno Florent Manaudou, il fratello di Laure che è stato il primo tedoforo per Parigi 2024 in terra di Francia, andare sotto i 22 secondi, 21.89.

Per Thomas Ceccon, il nuotatore multitasking, c’è stata la finale dei 100 farfalla, lui che è primatista mondiale dei 100 dorso e che, ieri mattina, si era concesso il personale di 27.69 nella batteria dei 50 rana (un pensiero ai 200 misti?). Nella finale della farfalla Ceccon si è piazzato quarto, 52.15 (superpassaggio in 23.85 ai primi cinquanta) e la vittoria è stata del ricomparso all’improvviso, l’ungherese Kristof Milak, 50.95, che ha staccato la concorrenza di più di un secondo.

E, a proposito di ricomparse, il giovane rumeno David Popovici si è ripresentato nei 200 stile libero, lui che sogna in questa specialità di battere l’antico record del tedesco Biedermann che resiste da Roma 2009.

Per il momento vincendo a Barcellona in 1:44.74 gli ha tolto quello del meeting (il crono romano da “abbattere” è molto minore: 1:42.00).