Nuoto artistico, agli europei c'è Minisini e torna anche mamma Murru

Fuori dai Giochi per scelta tecnica (il maschio finalmente ammesso nel nuoto sincronizzato mal si coniuga con le nuove regole in una squadra di sette ragazze più lui, tanto che perfino Bill May, il pioniere, rischia l’esclusione e l’apertura d’inclusione può diventare un autentico flop mentre sarebbe stato più semplice mettere in programma il duo misto), Giorgio Minisini torna in gara. Lo fa da favorito ai prossimi Europei acquatici di Belgrado. Il nuoto artistico è in calendario dal 10 al 14 giugno.

Nel Team Italia, che prescinde dalle ragazze in selezione olimpica, c’è anche il ritorno azzurro di Marta Murru: la 24enne ligure è stata assente dalle competizioni per un anno, merito di Anita, la bambina che ha avuto lo scorso novembre. Marta Murru è una delle sincronette più popolari e ammirate: è stata anche concorrente a Miss Italia.