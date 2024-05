Tutte le superstar dell’atletica agli Europei di Roma: in gara 1559 atleti di 48 Paesi

Un totale di 1559 atleti iscritti, in rappresentanza di 48 Paesi europei, di cui 798 uomini e 761 donne. Saranno loro i protagonisti degli Europei di atletica di Roma 2024, che inizieranno tra una settimana esatta, il 7 giugno, e proseguiranno per sei giorni consecutivi fino al 12 giugno allo Stadio Olimpico e al Parco del Foro Italico (biglietti e abbonamenti in vendita su roma2024.vivaticket.it). In mattinata la European Athletics ha pubblicato le entry list definitive degli Europei. In gara ci saranno 9 campioni del mondo individuali di Budapest 2023 e 34 campioni europei individuali di Monaco di Baviera 2022.

Da Duplantis a Bol, quante stelle all'Olimpico

Confermata la presenza delle principali star del continente. Tra i grandi campioni dell’atletica internazionale che illumineranno la scena a Roma 2024: dallo svedese Armand Duplantis (salto con l’asta) ai norvegesi Jakob Ingebrigtsen (1500/5000 metri) e Karsten Warholm (400 ostacoli), dall’olandese Femke Bol (400 ostacoli) all’ucraina Yaroslava Mahuchikh (salto in alto), insieme agli altri ori mondiali del 2023 Gianmarco Tamberi (salto alto), Miltiadis Tentoglou (salto in lungo, Grecia), Daniel Stahl (lancio del disco, Svezia) e Katarina Johnson-Thompson (Eptathlon). Sono 6 gli atleti attualmente in testa alle liste mondiali stagionali: oltre a Duplantis (6,24) e Ingebrigtsen (3:29.74 nei 1500), il lituano neo primatista mondiale del disco Mykolas Alekna (74,35), le britanniche Keely Hodgkinson (1:55.78 negli 800) e Molly Caudery (4,86 nell’asta), il giavellottista tedesco Max Dehning (90,20). Tra i 1559 iscritti, l’atleta più giovane in gara sarà la rumena Alexandra Stefania Uta (16 anni, 400 ostacoli), mentre Melina Robert-Michon, discobola francese di 44 anni, guida il gruppo dei veterani.

116 atleti nella squadra italiana

La squadra azzurra, come annunciato nella giornata di ieri dalla FIDAL, sarà composta da 116 atleti, di cui 63 uomini e 53 donne: un numero complessivo mai così alto per l’Italia nelle precedenti venticinque edizioni della rassegna continentale. Oltre al già citato Tamberi, fanno parte della squadra altri cinque campioni olimpici di Tokyo: Marcell Jacobs (100 e 4x100), Antonella Palmisano (marcia 20 km), Filippo Tortu e Fausto Desalu (iscritti su 200 e 4x100), e Lorenzo Patta (4x100). Nel team italiano anche l’argento mondiale di Budapest del peso (e bronzo indoor) Leonardo Fabbri e gli altri tre vincitori di medaglie dei Mondiali indoor di Glasgow Lorenzo Simonelli (iscritto nei 110hs e nella 4x100), Mattia Furlani (lungo) e Zaynab Dosso (iscritta nei 100 e con la 4x100). Ecco il link alla entry list completa di Roma 2024: https://shorturl.at/CvmXn