Ippica, tra Epsom e Parigi il weekend dei Derby. Aidan O’ Brien​ sul trono degli allenatori europei

Il weekend dei Derby (i purosangue corrono sabato quello inglese a Epsom e domenica quello francese a Chantilly) comincia domani, proprio a Epsom con la prova che è insieme la più antica e la più classica di tutte: le Oaks, una specie di Derby al femminile. Il re sul trono degli allenatori europei, l’irlandese Aidan O’ Brien, punta a vincere tutte e tre queste gare.

Nelle Oaks O’Brien schiera due cavalle, Ylang Ylang, che è la prima favorita (2 contro1) che avrà in sella Ryan Moore, l’”erede” di Frankie Dettori, e la seconda favorita Rubies are Red (7/2 al betting). Per contrastare l’invasore irlandese, l’allenatore britannico Ralph Beckett schiera quattro concorrenti, sulle 11 totali, la più quotata delle quali è Forest Fairy (8/1), terza favorita. Nel quartetto di Beckett è anche Treasure, che porta la giubba reale che un tempo indicava come proprietaria “HM The Queen” e che adesso segnala la coppia “HM The King & HM The Queen”, Carlo & Camilla che hanno raccolto l’eredità di Elisabetta II.

Treasure non è molto quotata: 16 contro 1. Avrà in sella James Doyle. La Regina vinse questa corsa due volte, nel 1957 con Carrozza (Lester Piggott in sella) e nel 1977, anno del suo primo Giubileo, con Dunfermline (in sella Willie Carson che scendendo da cavallo nel recinto dei vincitori dette una pacca sulle spalle della sovrana dicendole “ce l’abbiamo fatta, eh?” I cortigiani si scandalizzarono, Elisabetta sorrise il giorno dopo un suo messo andò a casa Carson con un regalo personale della Regina: gemelli d’oro con il monogramma reale). Anche nel Derby di sabato O’Brien avrà i primi due favoriti, entrambi con quote al betting molto vicini: si tratta di City of Troy, che è stato deludentissimo nelle 2000 Ghinee e che vuole seguire lo stesso percorso di Auguste Rodin un anno fa, battuto con ignominia da favorito nelle Ghinee e risorto nel Derby. City of Troy, che avrà in sella Royan Moore, è offerto a 7 contro 2; il suo compagno di allenamento, l’imbattuto Los Angeles, è a 4 contro 1.

A 25 è l’unico aggancio italiano, il purosangue Voyage che è nato ed allevato in Italia e che fu acquistato da foal (a 6 mesi) per 40 mila sterline da una proprietaria inglese, la signora Wood. Per quanto riguarda il Derby francese di domenica (che si chiama Prix du Jockey Club, per grandeur e sciovinismo: è l’unico Derby al mondo a non chiamarsi con il nome originario), O’ Brien deve accontentarsi del secondo favorito, Diego Velazquez. Il più quotato è Fast Tracker, che appartiene all’ultima moda dell’ippica europea, la scuderia (proprietà araba) Wathnan Racing che è il nome da ippodromo dell’emiro del Qatar, Tamir bin Hamad al Thani. Il crack jockey italiano, Cristian Demuro, monterà Arrow Eagle, fratello di quell’Ace Impact con cui Cristian vinse l’anno scorso sia il Jockey Club che l’Arc de Triomphe.