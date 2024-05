Benedetta Pilato vince i 50 rana in 30.06. Podio per Martinenghi, Lamberti secondo nei 50 dorso

Quando la piscina si popola di rane e diventa stagno, è sempre di colore azzurro. Ed è la solita Benedetta Pilato. A Barcellona, secondo giorno del meeting Mare Nostrum, la tarantina neotorinese che aveva vinto ieri i 100, oggi ha fatto suoi anche gli amatissimi 50, la gara breve che la rivelò al mondo. Ed è stata sempre la solita Pilato, più veloce la mattina in batteria (29.89, unica sotto i 30 secondi) e più lenta il pomeriggio in finale. Ma il suo 30.06 è stato disarmante per le avversarie, tra le quali toccava al secondo posto, l’americana Smith, 30.69. Quella di Benedetta è stata la sola vittoria azzurra di ieri.

Podio per Martinenghi, Lamberti secondo

Michele Lamberti si è piazzato al secondo posto, 25.25, nei 50 dorso dello spagnolo Saravia, 25.09; seconda anche l’adolescente fiorentina Emma Vittoria Giannelli negli 800 stile libero (8:41.80) con la ragazza classe 2007 a un secondo dalla vincitrice, la portoghese Martins. Ancora rane da podio, ma da terzo posto: Nicolò Martinenghi sui 100 metri, 59.95, è stato preceduto dal giapponese Hanaguruma, 59.89 e dal rivale eterno, l’olandese Kamminga, 59.92, tutti e tre in sei decimi;

Martina Carraro, ora signora Scozzoli, ha nuotato i 200 in 2:25.34, vittoria con tre secondi margine per l’olandese Schouten. La Carraro s’avvicina alla qualificazione olimpica che cercherà a Roma nel “Sette Colli”, gare dal 21 al 23 giugno. Nella gara delle gare, i 100 stile libero, due azzurri in finale, Ceccon e Miressi, ma niente podio.

Qui si rivedeva Federico Burdisso, altro a caccia del biglietto per Parigi. La svedese Hansson , 57.92, nei 100 farfalla, il giapponese Matsushita, 1:58.60 nei 200 misti, la Haughey di Hong Kong, 1:54.57 nei 200 stile (il regno della Pellegrini) e il sudcoreano Kim, solo omonimo del precedente, nei 400 stile, 3:44.81 chiudevano la lista dei vincitori. In quest’ultima gara si rivedeva, con il secondo posto, Marco De Tullio, 3:7.73. C’era anche, e chiudeva sesto in 3:52.38, il golden boy Alessandro Ragaini, classe 2006.