Taekwondo, al Foro Italico i campioni del domani per il Kim e Liù 2024

Il Foro Italico centro del taekwondo in Europa: se ciò è possibile, è merito dell’arte marziale coreana che, negli anni, ha saputo rubare il cuore a tantissime persone in Italia. Molta di questa gente si è riversata al Foro oggi e lo animerà fino al 3 giugno, per quattro giorni dedicati a due importanti tornei giovanili, il Kim e Liù e l’Olympic Dream Cup, che hanno radunato nella Capitale quasi 3000 piccoli atleti italiani ed europei con le loro famiglie. «Siamo felici di tornare al Foro Italico grazie alla collaborazione con Sport e Salute, Dipartimento per lo Sport e CONI», sorride Angelo Cito, presidente della FITa (Federazione Italiana Taekwondo), organizzatrice dei due eventi.

Il programma: in gara quasi 3000 bambini

Il Kim e Liù, arrivato alla sedicesima edizione, si concluderà domenica 2 giugno ed è il più grande evento nel Vecchio Continente dedicato agli atleti dai 6 agli 11 anni (complessivamente saranno 1800). Per i bambini di quell’età, un torneo del genere ha l’importanza di un’Olimpiade, e nel corso degli anni qui sono passati degli imberbi Vito Dell’Aquila e Simone Alessio, prima che diventassero rispettivamente campione olimpico e del mondo. Ad aprire oggi le danze sarà il Kim e Liù Internazionale - Italy Open, la competizione per gli atleti di 10-11 anni aperta a tutte le nazioni d'Europa, dalla Moldavia alla Spagna, passando per Ucraina, Grecia e Francia. Sabato e domenica a fare la parte del leone sarà invece la Next Gen dei futuri campioni italiani che si sfideranno sui quadrati del Foro Italico: sui quadrati montati per l’occasione al Foro, non sarà tanto l’agonismo puro a dominare, quanto il rispetto dell’avversario, la disciplina e solidarietà, ossia i valori dello sport di base. Domenica e lunedì 3 giugno invece arriverà il momento dell’Olympic Dream Cup: 1000 atleti, divisi in squadre regionali, in gara per aggiudicarsi il titolo di squadra più forte d’Italia. La presenza delle categorie senior, junior e cadetti assicura di vedere combattere gli atleti di massimo livello del taekwondo nostrano. «Un weekend del genere permette a noi tecnici di capire in che direzione sta andando il taekwondo, e di rimanere sempre “giovani”. E’ come una scuola», sottolinea Claudio Nolano, direttore tecnico nazionale della FITa.

Dell'Aquila: «Bellissimo ispirare i bambini»

«Per la Federazione questo evento rappresenta tanto dal punto vista promozionale – spiega il presidente Cito – Il Kim e Liù permetterà a tantissimi bambini di conoscersi e di socializzare anche con coetanei stranieri». Un “antipasto” di quella che sarà la carriera futura per alcuni, un momento di aggregazione importante per tutti. «Quest'anno non abbiamo il Roma Grand Prix data la concomitanza con i Giochi Olimpici, ma il nostro obiettivo rimane invariato: unire lo sport di base e l'alto livello». Uno degli aspetti che rendono il Kim e Liù qualcosa di unico è lo sguardo concentrato dei bambini e le bambine, impegnati nella loro prima gara agonistica a livello nazionale e internazionale. Vito Dell’Aquila, oro olimpico nei 58 kg a Tokyo (oltre che campione mondiale nel 2022 ed europeo nel 2019 e nel 2024), col Kim e Liù è cresciuto: «Mi ricordo la spensieratezza di partire in pullman da Mesagne per andare a Roma: all’epoca si gareggiava all’Acqua Acetosa, dove vivo ora – racconta – Al mio esordio persi perché calciai al viso l’avversario e a quell’età ancora non si poteva, ma poi al terzo anno vinsi l’oro!». Per Vito, la marea di ragazzini al Foro è «il futuro del taekwondo: ispirarli è bellissimo, vedo tanta genuinità».

Cito: «A Parigi per dire la nostra»

Il presidente Cito, a meno di due mesi dalle Olimpiadi di Parigi, si dice "molto soddisfatto" di questo quadriennio, «che poi in realtà è stato un triennio, visto lo slittamento dei Giochi di Tokyo per la pandemia». Di fatto non c'è stata pausa tra un'Olimpiade e l'altra, «infatti è stata dura ma abbiamo ottenuto risultati importantissimi», continua. Ora la ciliegina sulla torta sarebbe andare bene anche a Parigi. «Sono sicuro che i nostri ragazzi daranno il massimo, anche se la competizione sarà serratissima, con quasi 70 Nazioni qualificate. Ma noi abbiamo dimostrato di saper dire la nostra». Un'altra grande vittoria della FITa è essere riusciti a portare ai Giochi l'atleta rifugiato Hadi Tiranvalipour, iraniano e ospite della Federazione all'Acqua Acetosa. «Per noi è un onore, conta quasi come un azzurro in più».