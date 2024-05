Le gare degli Europei di Atletica di Roma in diretta su Sky

I Campionati Europei di atletica leggera, che si terranno a Roma dal 7 al 12 giugno, arrivano su Sky. L'emittente televisiva trasmetterà in diretta tutte le gare in programma per la manifestazione continentale. Inoltre, le sfide delle discipline saranno disponibili anche in streaming grazie a Now.

In palio 147 medaglie

Skuy ha trovato un accordo con European Broadcasting Union (EBU) per trasmettere le sfide che si terranno nello Stadio Olimpico di Roma, nel Parco del Foro Italico e su alcune delle strade più affascinanti della Capitale.

Sarà la terza edizione italiana dei Campionati Europei di atletica leggera, dopo quelle del 1934 a Torino e quella del 1974 a Roma. Le gare, che metteranno in palio 147 medaglie per le 24 differenti specialità, saranno trasmesse in diretta dai canali di Sky Sport, che proporrà le cinque sessioni mattutine e le sei sessioni serali integralmente, offrendo una copertura completa della manifestazione romana.

Le parole di Perrelli

Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky: “È con grande piacere che annunciamo un nuovo importante evento nella Casa dello Sport di Sky, i Campionati Europei di atletica leggera ‘Roma 2024’. Il nostro Paese torna a organizzare una grande manifestazione internazionale e Sky sarà presente con il valore aggiunto dello Sky touch - dirette, approfondimenti, studi - che caratterizza come sempre i nostri eventi. L’appuntamento romano, insieme alla trasmissione dei meeting della Wanda Diamond League e del World Athletics Continental Tour – Gold, rende ancora più forte il legame tra Sky e il mondo dell’atletica leggera”.

Le due voci principali che racconteranno i Campionati Europei di atletica leggera saranno quelle di Nicola Roggero e Stefano Baldini, campione olimpico di maratona nel 2004 ad Atene. News, studi quotidiani e approfondimenti quotidiani anche su Sky Sport 24. Risultati, highlights e aggiornamenti in tempo reale sul sito skysport.it, sulla app Sky Sport e sui canali social ufficiali di Sky Sport.