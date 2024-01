Brignone quarta, Goggia cade e perde la leadership. Huetter vince ad Altenmarkt

Il SuperG di Altenmarkt non è stato molto positivo per le italiane che hanno perso le proprie posizioni sul podio. Nessuna azzura è risucita a finire nelle tre posizioni che portano a una medaglia, con Brignone che ha sfiorato il bronzo. La sciatrice di Milano è stata intesta all'ultimo intermedio, ma poi ha perso velocità scivolando fuori dal podio, chiudendo a + 0"32. Vince in Austria Cornelia Huetter, che va al comando della coppa di specialità rubando il pettorale a Sofia Goggia. L'azzurra è caduta senza procurarsi conseguenze e vede strappato dalle sue mani il primo posto. Il secondo posto di Altenmarkt è stato conquistato dalla norvegese Kajsa Vickhoff Lie, mentre la svizzera Lara Gut-Behrami è arrivata terza a +0"21. Quinta Marta Bassino, mentre era assente la leader della coppa generale Mikaela Shiffrin.

