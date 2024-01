Federica Brignone terza a Kranjska Gora, prima Grenier nello slalom gigante

Federica Brignone ancora sul podio. La sciatrice italiana ha trovato il 63° podio in carriera con lo slalom gigante a Kranjska Gora che si è concluso con il terzo posto. L'azzurra ha chiuso alle spalle di Lara Gut-Behrami e Valerie Grenier, che ha vinto la medaglia d'oro con un tempo di 1.50.51. Quinto podio in sei gare della specialità per la trentatreenne che ha chiuso con +0"51.

Il bronzo arriva nonostante le condizioni complicate, con la pioggia a rendere pesante il manto nevoso, situazione che ha portato la slovacca Petra Vlhova a scendere al quarto posto a 0″61, seguita dalla norvegese Thea Louise Stjernesund e dalla svedese Sara Hector; nono posto quindi per la leader della classifica generale Mikaela Shiffrin. Marta Bassino chiude decima con un ritardo di 1"90 ssu Grenier, mentre Sofia Goggia riesce a risalire tre posizioni inserendosi al 12° a +2"10.

La Brignone mantiene il pettorale rosso di leader di specialità, classifica che guida con 460 punti e 15 lunghezze di margine su Gut, con Shiffrin terza (349); nella generale la statunitense sale a 929 punti seguita dalla stessa Brignone (697), terza è Vlhova con 622..

