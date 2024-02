Bassino prima a Crans Montana, Brignone seconda: trionfo azzurro nella coppa del mondo di sci

A Crans Montana Marta Bassino e Federica Brignone sono arrivate prima e seconda nella discesa, disciplina in cui era leader Sofia Goggia. La sciatrice italiana, però, ha dato forfait a causa di un infortunio e ha lasciato il passo alle compagne. Le azzurre in gara non hanno sfigurato e anzi, hanno conquistato le zone più alte del podio con Gut-Behrami che si è qualificata terza.