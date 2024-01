Ciclismo su pista, le azzurre in finale dell'Europeo contro la Gran Bretagna. Maschile contro la Germania per il terzo posto

L'Italia fa la voce grossa nell'Europeo di ciclismo su pista. Le azzurre sono in corsa per il primo posto dopo aver battuto la Francia in semifinale. Elisa Balsamo, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster affrontano nell'ultimo appuntamento la Gran Bretagna per cercare di vincere la medaglia d'oro. Il quartetto degli uomini, con Davide Boscaro, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan, disputerà invece la sfida per il bronzo contro la Germania. Finale per l'oro tra i campioni in carica della Danimarca e la Gran Bretagna

Dove vederla

Entrambe le gare saranno disponibili su Eurosport 2 e in diretta su Discovery +.

In diretta streaming, invece, gli eventi saranno disponibili su Rai Stasera va in scena la finale di inseguimento a squadre Femminile, con l'inizio che è previsto alle 18.45, mentre il Maschile alle 18.30.