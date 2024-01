Scherma, Coppa del mondo di fioretto a Parigi e Grand Prix di sciabola a Tunisi: 47 gli italiani in gara

Alle porte il primo grande weekend internazionale del 2024 per la scherma italiana. Sono 47 gli Azzurri pronti a salire in pedana nel doppio appuntamento che inaugura il nuovo anno solare degli Assoluti: a Parigi c'è l'affascinante tappa di Coppa del Mondo di fioretto, dove la squadra maschile del Commissario tecnico Stefano Cerioni proverà a mettere il punto esclamativo sulla Qualifica Olimpica come già fatto dalle fiorettiste, mentre a Tunisi la sciabola del Responsabile d'arma Nicola Zanotti sarà impegnata nelle prove individuali del secondo Grand Prix della stagione.

Il fioretto nel «tempio» francese

A Parigi per… Parigi. Il fioretto azzurro affronterà dall'11 al 14 gennaio la prima tappa di Coppa del Mondo dell'anno solare 2024 nella Capitale francese con l'obiettivo di staccare anche con la squadra maschile il pass, già conquistato dal team femminile, per i Giochi Olimpici della prossima estate, in programma sempre all'ombra della Torre Eiffel.

Saranno 24 gli azzurri del CT Stefano Cerioni, equamente suddivisi tra uomini e donne, in pedana sul palcoscenico sontuoso dello Stade Pierre de Coubertin per le prove individuali, prima del gran finale con le competizioni a squadre.

Giovedì 11 si partirà con i preliminari della gara maschile in cui l'Italia sarà rappresentata da Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Mattia De Cristofaro, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi ed Edoardo Luperi, mentre saranno già ammessi al tabellone principale del sabato Tommaso Marini, Filippo Macchi, Alessio Foconi e Daniele Garozzo in quanto «top 16» del ranking mondiale.

Venerdì 12 prenderà invece il via la competizione femminile con la fase a gironi e i primi assalti ad eliminazione diretta. In pedana le azzurre Arianna Errigo, Erica Cipressa, Olga Rachele Calissi, Anna Cristino, Camilla Mancini, Serena Rossini, Martina Sinigalia ed Elena Tangherlini che proveranno a raggiungere alla giornata clou di sabato le già ammesse per diritto di ranking Alice Volpi, Martina Batini, Martina Favaretto e Francesca Palumbo.

Domenica 14 sarà la volta delle gare a squadre. L'Italia con il suo quartetto maschile – preiscritti Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Tommaso Marini – cerca i punti necessari per l'aritmetica certezza della Qualifica Olimpica, obiettivo già raggiunto lo scorso dicembre nella tappa di Novi Sad dalla formazione femminile campione del mondo in carica – in pedana con Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi – che punta a consolidare la sua leadership.

La spedizione del fioretto azzurro in terra transalpina sarà guidata dal CT Stefano Cerioni, insieme ai maestri di staff Fabio Galli, Filippo Romagnoli, Eugenio Migliore e Giovanna Trillini.

La Nazionale di fiorettisti e fiorettiste dal 2 gennaio ha ripreso a lavorare nel ritiro di Jesi, in un importante allenamento collegiale di rifinitura verso la Coppa del Mondo di Parigi, appuntamento storicamente dal grande fascino e quest'anno reso ulteriormente speciale all'alba dell'anno olimpico proprio in Francia.

La sciabola nel Gp di Tunisia

La sciabola aprirà il suo 2024 con il Grand Prix di Tunisi. Da venerdì 12 a domenica 14 gennaio sciabolatrici e sciabolatori, come per tutte le prove GP FIE, saliranno in pedana soltanto nelle competizioni individuali, a punteggio maggiorato, e saranno 23 in tutto gli azzurri del CT Nicola Zanotti in gara, 11 donne e 12 uomini.

La tre giorni della kermesse nella capitale tunisina sarà aperta dalla fase a gironi e dal tabellone preliminare ad eliminazione diretta della sciabola femminile in programma venerdì 12. Per l'Italia saranno in pedana Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Michela Landi, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Manuela Spica, Irene Vecchi e Mariella Viale, mentre saranno già qualificate alla giornata clou di domenica le «top 16» del ranking mondiale Martina Criscio e Rossella Gregorio. Costretta al forfait Carlotta Fusetti, bloccata da un infortunio e alla quale va il più grande «in bocca al lupo» per un pronto ritorno.

Sabato 13 spazio alle qualificazioni per il tabellone principale della prova maschile con gli azzurri Enrico Berrè, Francesco Bonsanto, Dario Cavaliere, Marco Mastrullo, Riccardo Nuccio, Lorenzo Ottaviani, Mattia Rea, Giovanni Repetti e Pietro Torre che proveranno a raggiungere i già ammessi, per diritto di ranking, Luigi Samele, Luca Curatoli e Michele Gallo.

A Tunisi con il Commissario tecnico Nicola Zanotti ci saranno i maestri di staff Leonardo Caserta, Alessandro Di Agostino, Cristiano Imparato e Lucio Landi.

Nella spedizione azzurra anche il medico Emanuele Martolini e i fisioterapisti Alessandro Pesce e Tiziano Preziosi Standoli.

La sciabola azzurra sta rifinendo la preparazione nel primo ritiro del 2024 presso il Centro CONI dell'Acqua Acetosa a Roma, allenamento collegiale che precede la trasferta di Tunisi dove andrà in scena il secondo Grand Prix della stagione dopo quello di Orleans.

Coppa del Mondo fioretto maschile e femminile - Parigi (Francia), 11-14 gennaio 2024

Fiorettisti gara individuale maschile: Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Mattia De Cristofaro, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Filippo Macchi, Tommaso Marini

Fiorettiste gara individuale femminile: Martina Batini, Olga Rachele Calissi, Erica Cipressa, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Camilla Mancini, Francesca Palumbo, Serena Rossini, Martina Sinigalia, Elena Tangherlini, Alice Volpi

Squadra fioretto maschile: Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi, Tommaso Marini

Squadra fioretto femminile: Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Alice Volpi

Commissario tecnico: Stefano Cerioni

Staff tecnico: Fabio Galli, Filippo Romagnoli, Eugenio Migliore, Giovanna Trillini.

Il programma di Parigi

Giovedì 11 gennaio

Ore 9: Inizio fasi preliminari fioretto maschile individuale

Venerdì 12 gennaio

Ore 9: Inizio fasi preliminari fioretto femminile individuale

Sabato 13 gennaio

Ore 9: Inizio tabellone principale da 64 prova maschile

Ore 10.40: Inizio tabellone principale da 64 prova femminile

Ore 17.30 (orario previsto): Semifinali e finali

Domenica 14 gennaio

Ore 9: Inizio gara a squadre maschile

Ore 10.20: Inizio gare a squadre femminile

15.40: Finali per il bronzo e l'oro maschili e femminili

Grand Pris Fie sciabola maschile e femminile - Tunisi (Tunisia), 12-14 gennaio 2024

Sciabolatori gara individuale maschile: Enrico Berrè, Francesco Bonsanto, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo, Marco Mastrullo, Riccardo Nuccio, Lorenzo Ottaviani, Mattia Rea, Giovanni Repetti, Luigi Samele, Pietro Torre

Sciabolatrici gara individuale femminile: Michela Battiston, Martina Criscio, Alessia Di Carlo, Rossella Gregorio, Michela Landi, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Manuela Spica, Irene Vecchi, Mariella Viale

Commissario Tecnico: Nicola Zanotti

Staff tecnico: Leonardo Caserta, Alessandro Di Agostino, Cristiano Imparato, Lucio Landi

Medico: Emanuele Martolini

Fisioterapisti: Alessandro Pesce, Tiziano Preziosi Standoli

Il programma di Tunisi

Venerdì 12 gennaio

Ore 11: Fase a gironi e tabellone preliminare sciabola femminile

Sabato 13 gennaio

Ore 11: Fase a gironi e tabellone preliminare sciabola maschile

Domenica 14 gennaio

Ore 9: Tabellone principale da 64 sciabola femminile

Ore 10.10: Tabellone principale da 64 sciabola maschile

Ore 18: Semifinali e finali