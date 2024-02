Sci, Brignone e Bassino seconda e terza nel Super G di Crans Montana: doppietta azzurra

Una domenica a tinte azzurre nello sci. Federica Brignone e Marta Bassano hanno ottenuto il podio nella Super G di Crans Montana, rispettivamente seconda e terza.

Dopo la doppietta in discesa, anche nel Super G è arrivato un podio azzurro con Federica Brignone seconda in 1.16.56 e Marta Bassino terza in 1.16.65. Per Brignone è il podio n.65 della sua carriera mentre per Bassino il trentesimo. Ha vinto l'austriaca Stephanie Venier, in 1.16.52, con soli quattro centesimi di vantaggio su Brignone. Nel prossimo week end ci saranno altri due superG, disciplina in cui i giochi per la conquista della coppa sono ancora aperti e l'Italia può contare su Federica Brignone, in piena corsa per vincerla quando mancano ben quattro gare alla fine della stagione.