Brignone: «Goggia è tosta, tornerà. Mi dispiace tanto per lei, spero andrà tutto bene»

«Mi dispiace tantissimo per Sofia Goggia, spero che andrà tutto bene». Federica Brignone ha mostrato tutta la sua vicinanza alla collega che ieri mattina è caduta in allenamento fratturandosi tibia e malleolo tibiale.Un infortunio importante per la classe 1992, che dovrà rinunciare a mettere le mani sulla coppa del mondo di discesa, dove guidava la classifica. La sciatrice milanese ha poi continuato: «Ma è tosta, è tornata tante volte e anche stavolta ce la farà».

«Quest'anno purtroppo non solo a lei, ma anche a tanti big della mia disciplina è capitato di farsi male, come Kilde e Mikaela Shriffin: è terribile, anche perché ti crolla il mondo addosso», aggiunge all'ANSA la sciatrice, che stasera sarà sul palco dell'Ariston, ospite della prima serata del festival di Sanremo.