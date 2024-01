Mondiali, Paltrinieri no alla 10km mondiale: Verani al suo posto

Greg rimane a riva nell’Old Port di Doha, acqua fredda a 20 gradi, dove domenica si disputerà la 10 km di fondo, prova da titolo mondiale e da qualifica olimpica. Questa Paltrinieri già l’ha conquistata: la gara nella Senna, riservata a due atleti per nazione e la qualifica non è attribuita al nuotatore ma al Paese di cittadinanza, promuoverà anche quelli che parteciperanno, a Parigi 2024, a una delle gare in vasca, gli 800 e i 1500. Gregorio ha il tempo buono per la seconda, dunque gli basterà “partecipare” per essere ammesso “a fiume”. La gara di fondo, contrariamente a quanto avviene ai Mondiali, è in calendario dopo quelle in vasca. L’Italia deve ancora conquistare due carte olimpiche: le prenderanno i primi 13 dei mondiali che cominciano venerdì con tutti e sincro.

Allo scopo, oltre a Mimmo Acerenza, è arrivato a dare man forte all’azzurro Dario Verani (Paltrinieri è atteso a Doha per domani). Così il “vaste programme” di Greg a Doha prevede la 5 km all’Old Port mercoledì prossimo 7 febbraio, poi la vasca (gli 800 martedì 13 la batteria, il giorno dopo la finale; i 1500 batteria il 17, finale il 18), in mezzo, l’8, la staffetta a mare, con Paltrinieri ancora in forse. I primi tuffi azzurri saranno venerdì proprio dei tuffatori (la coppia olimpica Pellacani-Bertocchi sincro da 3 metri e il Team Event, ancora la Pellacani con la Pesce, Santoro e Timbretti). Ma la prima prima sarà, alle 7,30 di venerdì mattina, la nuova solista del sincro, Susanna Pedotti; poi toccherà al “tecnico” di Giorgio Minisini (la Pedotti è la sua nuova compagna di duo) e al duo tecnico delle ragazze, la supermedagliata Linda Cerruti con Lucrezia Ruggiero: vogliono il biglietto per Parigi.