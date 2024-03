I Mondiali di volo a vela del 2027 si svolgeranno al Ciuffelli, battuta Vinon. La soddisfazione di Sinibaldi

RIETI - Rieti si aggiudica il Campionato Mondiale di volo a vela 2027 valido per le classi Club, Standard e 15 Metri.



Nel meeting in corso a Tolosa, in Francia, decisivi per l'assegnazione sono stati, questa mattina, i voti espressi dai membri della Commissione internazionale di volo a vela a favore della candidatura reatina, che ha così battuto la concorrenza della cittadina francese di Vinon al secondo round di votazione, dopo una prima fase terminata in pareggio.

Dopo le due edizioni iridate del 1985 e del 2008, per la terza volta nella sua storia , nell'estate del 2027, l'aeroporto "Ciuffelli" torna dunque ad ospitare un campionato del mondo.

La soddisfazione del sindaco Daniele Sinibaldi

«Rieti ospitera' i mondiali di volo a vela 2027. Questa mattina è arrivata l'ufficializzazione di una straordinaria notizia per la nostra Città, per la quale abbiamo lavorato a lungo, con grande impegno e sinergia istituzionale tra Comune e Regione Lazio, e con il sostegno del ministro per lo Sport Andrea Abodi, del presidente del Coni Giovanni Malago', dell'assessore regionale allo Sport Elena Palazzo e del presidente dell'Enac Pierluigi Di Palma.

Si tratta di una grande opportunità sportiva, di visibilità, di promozione e anche economica per il territorio. Da domani saremo subito al lavoro, con tutti i partner, per mettere a terra investimenti significativi finalizzati ad una profonda riqualificazione dell'aeroporto Ciuffelli. Scriviamo un'altra bella pagina per Rieti».