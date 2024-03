Furlani fantastico, è vicecampione del mondo indoor nel lungo: a Glasgow vola a 8,22 e sfiora l'oro

RIETI - Un argento che vale come un oro. Mattia Furlani diventa vicecampione del mondo indoor di salto in lungo, ma la copertina dei Mondiali al coperto di Glasgow è tutta per lui. Il fenomeno reatino vola al primo salto a 8,22, piazzando la stessa misura del vincitore, il campione olimpico e mondiale Miltiadis Tentoglou: il greco la spunta con la seconda miglior misura, un 8,19 ottenuto al sesto salto che batte l’8,10 di Furlani e gli vale la medaglia d’oro. Il reatino ha tentato il tutto per tutto al sesto e ultimo salto disponibile, ma ha trovato un nullo. Terzo il giamaicano McLeod che ha chiuso con 8,21 trovando la misura al quinto salto.

