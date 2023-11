Lazio Basket presenta: «Open Day Baskin 2023, porta in campo le tue Abilità!»

Siete pronti a vivere una giornata all'insegna dello sport e dell'inclusività? L'Asd S.S. Lazio Basket, in collaborazione con Asd S.S. Lazio Baskin, è entusiasta di invitarvi all'Open Day Baskin che si terrà il 2 dicembre 2023, dalle ore 11 alle ore 13, presso Via del Vecchio 24 a Roma, nella suggestiva zona di Valcannuta nel XIII Municipio.

Organizzato per tutti, con tutti

Scopri il Baskin: un gioco per tutti

L'Open Day Baskin è un evento pensato per unire la passione per lo sport con l'importanza della inclusività. In collaborazione con la comunità locale, l'Asd S.S. Lazio Basket apre le porte a giocatori di ogni livello e abilità. Questa giornata speciale è dedicata a tutti coloro che desiderano scoprire il Baskin , un gioco coinvolgente e inclusivo che permette a persone di diverse abilità di giocare insieme.

Il Baskin è molto più di uno sport; è un veicolo per esprimere le proprie abilità, sfidarsi in un ambiente accogliente e creare connessioni significative. Durante l'Open Day, avrete l'opportunità di partecipare a sessioni pratiche guidate da istruttori esperti, imparare le regole del gioco e scoprire come il Baskin può diventare parte integrante della vostra vita sportiva.

Momenti di Divertimento e Condivisione

Oltre alle attività pratiche, l'Open Day Baskin sarà arricchito da momenti di festa e condivisione.

Salvate la Data: 2 dicembre 2023

Conoscete nuovi amici, stringete legami con la comunità sportiva locale e immergetevi in un'atmosfera di divertimento e inclusività.

Non perdete l'opportunità di essere parte di questa giornata straordinaria. Vi aspettiamo il 2 dicembre 2023, dalle ore 11 alle ore 13, a Via Giorgio Del Vecchio 24 a Roma, per un'esperienza sportiva unica e indimenticabile.