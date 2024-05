Ramatuelle terza a Newmarket nelle Mille Ghinee: è la cavalla dell'ex Juventus Henry e dell'ex cestita Parker

Deve essere stato, per Tony Parker, ex stella del basket NBA, come subire un canestro a filo di sirena; e per il suo socio in ippica, Thierry Henry, il fenomeno francese, campione incompreso alla Juventus, come subire un gol all’ultimo secondo. I due hanno, insieme, la proprietà di una cavalla di nome Ramatuelle (Parker è un promoter dei cavalli: ha convinto a interessarsene anche Charles Leclerc).

Ramatuelle si è piazzata oggi terza a Newmarket nelle Mille Ghinee, classica sul miglio per femmine di tre anni.