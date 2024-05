Presentato il progetto "Sport e Innovazione Made in Italy" col ministro Tajani e i campioni

Questa mattina, mercoledì 8 maggio, presso la Sala dei Trattati della Farnesina, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha aperto la presentazione del progetto “Sport e Innovazione Made in Italy”, iniziativa che sgella l'avvio di un partenariato strategico tra il MAECI, Sport e Salute e ICE-Agenzia, in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), la Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL) e la Federazione Italiana Nuoto (FIN).

Si tratta di una partnership per promuovere il Made in Italy nel mondo attraverso lo sport italiano e l’innovazione. Il Foro Italico di Roma, fra maggio e giugno, ospiterà tre importanti manifestazioni sportive: gli Internazionali BNL d’Italia di Tennis, i Campionati Europei di Atletica, gli Internazionali di Nuoto IP “Trofeo Sette Colli”. Facendo perno sulla significativa visibilità internazionale degli eventi, fino a settembre 2024, sarà condotta una strutturata campagna di promozione e comunicazione con iniziative mirate, eventi, contenuti con il coinvolgimento di grandi campioni.

Anche Paltrinieri presente alla presentazione del progetto

Tra i presenti alla presentazione del progetto anche i presidenti della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli, Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi, Federazione Italiana Atletica Leggera Stefano Mei – che collaborano con Sport e Salute al progetto - il Presidente di ICE Agenzia Matteo Zoppas, il Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma e l'AD di Sport e Salute Diego Nepi Molineris. Presenti anche il campione olimpico e pluri-campione mondiale di nuoto Gregorio Paltrinieri, il campione olimpico della staffetta 4X100 Lorenzo Patta, il capitano della Coppa Davis Filippo Volandri, la campionessa mondiale di atletica Fiona May, testimonial degli europei.

Il Ministro Tajani ha parlato così: «Con l’Ice e Sport e Salute abbiamo deciso, di far diventare Federnuoto, Tennis e Atletica protagoniste per fare in modo che questo progetto della diplomazia possa partire da Roma fino all’estero. Ringrazio per la presenza i presidenti delle federazioni interessate e i campioni che sono qui, che hanno vinto tanto e rendono onore al nostro Paese con le loro imprese sportive. Siamo fieri di voi, siete la bella immagine dell’Italia. Ringrazio anche l’Ice, che è parte determinante di questa iniziativa, e i gruppi sportivi militari. Abbiamo deciso di lavorare sullo sport e sulla diplomazia dello sport. Lo abbiamo fatto già con Ryder Cup e Giro d’Italia, abbiamo promosso centinaia di eventi legati allo sport in tutte le nostre ambasciate e a Euro 2024 la nostra ambasciata in Germania promuoverà nuove iniziative anche rivolte ai tifosi, un punto di promozione dell’immagine del nostro Paese nel mondo».

Il presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli ha detto: «Gli Internazionali di nuoto trofeo Sette Colli IP sono ormai giunti ad un’edizione storica, la sessantesima, e sono l'ultima manifestazione importante a livello mondiale prima delle Olimpiadi di Parigi.

Successivamente l'intervento del vincitore di tutto Gregorio Paltrinieri. «Quando ero piccolo vedevo i grandi campioni e mi ispiravano a loro, quindi so quali responsabilità abbiamo noi che siamo diventati dei punti di riferimento per generazioni più giovani. L'emulazione è molto importante per la diffusione dello sport, ma anche per lo sviluppo delle persone. Questo vale per tutte le discipline, lo sport italiano deve trascinare le persone e, affinché lo faccia nel modo giusto, bisogna pianificare sinergie come questa che stiamo presentando oggi. Io qui mi sento a casa, questa zona mi è familiare; ci sono stato domenica per vedere Roma-Juve, andrò agli internazionali di tennis e andrò a tifare per il mio amico Gimbo Tamberi e per tutti gli altri azzurri agli europei di atletica - racconta SuperGreg - Poi ovviamente nuoterò al Sette Colli, dove affronterò campioni che ritroverò alle Olimpiadi. Lo sport trascina, racconta storie di vita che secondo me formano, crescono, aiutano a sviluppare correttamente le persone per prepararle alla vita. Quindi sì, è molto importante investire nello sport come traino per portare avanti idee che valorizzino la nostra identità».

«Siamo lieti di far parte di questa partnership strategica, di questo progetto di promozione del Made in Italy. Lo sport è contiguo a tante aree che investono molte eccellenze italiane, penso anche al comparto della salute e agroalimentare, oltre che dell'industria. Ci piace continuare a collaborare con le Federazioni sportive per gestire e far crescere eventi che ormai hanno raggiunto un livello mondiale - dagli Internazionali di tennis al Settecolli di nuoto agli Europei di atletica - e che hanno il minimo comune denominatore di essere ospitati nel parco del Foro Italico, un vero fiore all'occhiello di cui siamo molto orgogliosi», ha sottolineato invece il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma.