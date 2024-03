Coppa Italia A2, la Fortitudo Baskin Rieti scelta per giocare una partita dimostrativa di baskin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Fortitudo Baskin Rieti è stata scelta per giocare una partita dimostrativa di baskin. L'evento si terrà domenica pomeriggio, prima con la gara contro la Ss Lazio Baskin e poi durante la finale di A2, dove sfilerà insieme alle altre realtà laziali del baskin: mb Starlight Maccarese, Monterotondo Baskin, Città di Ladispoli baskin. «Grande soddisfazione per il baskin Laziale e per i dirigenti e giocatori della Fortitudo Baskin Rieti».