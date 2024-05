Parigi 2024, qualificazione della staffetta Azzurra 4x100: «Confermata la forza della nostra squadra»

La staffetta italiana 4x100 si è qualificata alle Olimpiadi di Parigi 2024. Rigali, Jacobs, Patta e Tortu sono arrivati nelle prime due posizionie hanno strappato il pass per la Francia. «Volevamo arrivare tra le prime due senza troppi drammi e ce l'abbiamo fatta, abbiamo confermato la forza della nostra squadra». Marcell Jacobs ha commentato così il risultato della staffetta italiana 4x100, che nella notte a Nassau ha conquistato l'accesso alle Olimpiadi di Parigi. L'Italia ha chiuso la gara alle spalle solo degli Stati Uniti nelle batterie dei mondiali di staffetta, un risultato sufficiente a ottenere il pass.

«Questa prova ci dà tanta confidenza anche per domani - ha detto ancora Jacobs - sappiamo che i cambi sono stati fatti molto in sicurezza per qualificarci.

Domani possiamo provare a rischiare un po' di più, a spingere un po' di più. La nostra forza è essere un gruppo così unito che ci permette di correre più fort e sono veramente contento per questa qualificazione».