Prima uscita ufficiale della Fortitudo Baskin

RIETI - l 17 dicembre si è svolto a Maccarese il 20° memorial “Gisella Farina” che quest’anno ha ospitato il 1° triangolare Baskin nel Lazio.

A rappresentare la città di Rieti c’era la Fortitudo Baskin Rieti che da due anni opera nel settore del basket inclusione e, con il torneo di sabato, ha visto la prima uscita ufficiale del team targato Takeda.

In campo anche la formazione di casa, la Mb Baskin e la squadra della Ss Lazio Baskin che si sono date battaglia sul campo da gioco.

Baskin, ovvero basket inclusione, prevede che a scender in campo siano squadre composte da giocatori diversamente abili (autistici, affetti da sindrome di Down) e ragazzi normodotati. Le regole seguono quelle del basket con alcune eccezioni sui ruoli e sul valore dei punti realizzati dai singoli atleti. Inoltre, nel baskin, si gioca con 6 canestri. Infatti a metà campo sono posizionati due strutture da minibasket entrambe con due canestri posizionati ad altezze diverse.

Come detto per Rieti c’era la Fortitudo Baskin Rieti che, nonostante fosse alla prima uscita ufficiale e con pochi allenamenti, ha prima battuto nettamente la Ss Lazio Baskin e poi ha dato filo da torcere alla più quotata ed esperta squadra di Maccarese, la Mb Baskin. Nessuno si è risparmiato e non sono mancati sprazzi di bel gioco, come non è mancato l’agonismo che, anche in queste occasioni, non fa mai male se fatto con il giusto spirito.

Al di là dell’ottimo risultato ottenuto sul campo, da segnalare il clima di festa e di socializzazione riscontrato durante la manifestazione e la gioia degli atleti scesi in campo.

Da martedì di nuovo tutti in palestra per riprendere gli allenamenti in vista del campionato Italiano che comincerà a febbraio 2023.

Per chi volesse avvicinarsi al Baskin o solo curiosare può andare su youtube e scrivere Baskin, ne vedrete delle belle. Per chi invece vuole vederlo dal vivo e magari sperimentare questa disciplina, la Fortitudo Baskin Rieti Vi attende presso la Palestra dell’Itis Rosatelli il martedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00 ed il giovedì dalle ore 19.30 alle ore 20.30.

Per info potete contattare i seguenti numeri:

3519136212 Bruno

3383703800 Andrea

3338118614 Fabio