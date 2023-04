Coppa Italia Baskin, sabato 22 aprile le finali a Maccarese

Il basket inclusivo sta per scrivere un'altra pagina di sport e aggregazione il prossimo 22 aprile, giorno della finale di Coppa Italia in programma a Maccarese. Il torneo coinvolgerà tutto il territorio che ha già ospitato, al campo polivalente di Fiumicino, le partite di questo sport che sta crescendo giorno dopo giorno. Ecco il programma delle finali che si giocheranno a nel centro di via Maccarese 24.

Finale 3° e 4° posto

S.S.Lazio Basket - Basket Città di Ladispoli ore 10

Finale 1° e 2° posto

MB Sporting Club - Fortitudo Rieti 11.30