Sport inclusivi, il Baskin sbarca a Roma: al via i campionati nazionali

Per la prima volta nella sua storia, Roma ospiterà oggi, sabato 24 febbraio, una tappa emozionante del campionato nazionale di Baskin. L'evento si terrà presso la prestigiosa Green Sport Arena (via G. Selva 100) segnando un momento storico per la città e per l'intero movimento sportivo inclusivo.

Il Baskin, conosciuto come lo sport per eccellenza che abbraccia l'inclusione, superando ogni barriera e pregiudizio, vedrà protagoniste squadre di rilievo nazionale. La SS Lazio Baskin, orgogliosa padrona di casa, avrà l'onore di accogliere avversari del calibro della Fortitudo Rieti Baskin, della Baskin Ladispoli e della MB Starlight Baskin di Maccarese, in una giornata che promette scintille e momenti indimenticabili di sportività e condivisione.

L'evento rappresenta un'occasione unica per la città di Roma di avvicinarsi e apprezzare il Baskin, uno sport che pone al centro il valore dell'inclusione, permettendo a giocatori con diverse abilità di condividere lo stesso campo di gioco, dimostrando che lo sport può e deve essere accessibile a tutti.

Il programma della giornata prevede una serie di partite emozionanti, dove tecnica, passione e spirito di squadra saranno gli ingredienti principali su cui si concentrerà l'attenzione del pubblico presente.

Oltre alle competizioni, sarà possibile partecipare a workshop e momenti di sensibilizzazione sull'importanza dell'inclusione sociale attraverso lo sport, con l'obiettivo di diffondere i valori e i principi su cui si fonda il Baskin.

La Green Sport Arena si prepara quindi ad accogliere appassionati, famiglie, curiosi e chiunque voglia scoprire più da vicino questo straordinario sport. L'invito è esteso a tutta la comunità: «Venite a sostenere le squadre, a celebrare l'inclusione e a lasciarvi coinvolgere da un'atmosfera di festa e condivisione».