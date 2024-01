Baskin, al via il campionato: il 10 febbraio squadre in campo a Ladispoli

Cos'è il Baskin

Prende il via il prossimo 10 febbraio il campionato nazionale di Baskin , stagione 2023/24. La prima partita in programma è quella tra Baskin MB Sporting Club e S.S. Lazio Baskin presso il Palazzetto A. Sorbo a Via delle Primule, Ladispoli. Al termine del primo attesissimo match, fischio di inizio alle 11:30 per la seconda sfida, quella tra i padroni di casa del Baskin Città di Ladispoli e Baskin Fortitudo Rieti sempre nel palazzetto Sorbo.

Il "Baskin" è uno sport inclusivo nato nel 2001 a Cremona, Italia, che consente a persone di tutte le abilità, fisiche e cognitive, di giocare insieme. Ideato da Antonio Bodini e Fausto Capellini, fondatori dell'Ente Italiano Sport Inclusivi (EISI), il baskin si ispira al basket, ma con regole modificate per coinvolgere tutti i partecipanti. Ogni squadra comprende giocatori abili e disabili, maschi e femmine, con 6 in campo contemporaneamente. L'EISI organizza campionati e tornei, riconosciuti dal Comitato Italiano Paraolimpico. Nel Lazio, 16 associazioni, 250 tesserati e 14 scuole con 704 studenti sono coinvolti. La SS Lazio Baskin, sostenuta da Seren, è l'unica squadra di Roma che parteciperà alla fase regionale del campionato nazionale Baskin EISI dal 10 febbraio.

L'obiettivo è far riconoscere il baskin come uno sport a livello nazionale, rendendolo accessibile a tutti.