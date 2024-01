Pallanuoto Femminile, stasera semifinale contro l'Olanda: ecco dove vederla

Semifinali dell'Europeo di pallanuoto per il Setterosa che ha battuto l'Ungheria 12-11 nei quati di finale a eliminazione diretta. Le azzurre allenate da Carlo Silipo scendono in acqua stasera contro l'Olanda per cercare di raggiungere l'ultimo appuntamento della kermesse. Dall'altra parte del tabellone c'è Spagna-Grecia con le iberiche che hanno vinto 17-6 contro la Croazia e le elleniche 15-7 contro la Francia.

Pallanuoto femminile, Setterosa in semifinale degli Europei: battuta l'Ungheria, giovedì ci sarà l'Olanda

Dove vederla e orario

L'orario del fischio d'inizio della partita è alle 20.30 e sarà disponibile in diretta televisiva. La gara sarà trasmetta in tempo reale da Rai 2 HD, mentre ci sarà anche la diretta streaming.

Questa sarà affidata a Rai Play ed Eurovision Sport.

Vista Olimpiadi

Se le azzurre dovessero trionfare e vincere successivamente la finale, mettendo in bacheca il titolo, allora strapperebbero anche il pass per le Olimpiadi. Un risultato importante, che il tecnico Silipo vuole raggiungere: «Sapevo che le ragazze avrebbero fornito una grande prestazione. In allenamento l'avevo viste cariche, pronte e determinate. Sono state bravissime, perché in difesa hanno concesso pochissimo e in attacco sono state lucide - ha detto il ct -. Adesso ci aspetta una semifinale bellissima da giocare contro le padrone di casa. Sappiamo che la vittoria ci aprirebbe le porte delle Olimpiadi».