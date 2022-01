Ciclismo, Bernal si scontra contro un bus in allenamento: frattura di femore e rotula

Grave incidente per il corridore colombiano Egan Bernal. Il vincitore del Tour de France 2019 e del Giro d'Italia 2021 si stava allenando sulle strade di casa, a Gachancipà, nella regione di Cundinamrca, e si è scontrato contro un pullman parcheggiato a bordo strada. La Ineos Grenadiers, formazione nella quale milita la maglia rosa dell'ultima edizione del Giro, ha rilasciato un comunicato stampa nel quale è stato confermato che “Bernal, che sta affrontando un training camp vicino alla sua città natale, è stato scortato in ospedale dal personale medico della squadra ed era cosciente all'arrivo”.

🚨Comunicado OFICIAL @INEOSGrenadiers “Egan Bernal fue llevado al hospital luego de un accidente de entrenamiento por personal médico del equipo y estaba consciente al llegar. Se encuentra estable y en proceso de evaluación adicional.”#ciclismo pic.twitter.com/ewtd7TSLJA — Goga Ruiz-Sandoval (@BiciGoga) January 24, 2022

Secondo quanto riportato da fonti colombiane molto vicine al corridore, Bernal si sta sottoponendo a un intervento chirurgico in queste ore presso la Clinica La Sabana, a Nord di Bogotá, in seguito alla frattura del femore e della rotula. In un primo momento si pensava che se la sarebbe potuta cavare con qualche escoriazione, ma purtroppo non è stato così.

La polizia stradale ha fornito una prima spiegazione dell'incidente: Bernal sarebbe finito contro un bus che si era fermato a bordo strada per far scendere un passeggero. Dinamica che viene avvalorata dalle foto diffuse sul web, dalle quali si vede chiaramente quanto sia stato forte l'impatto con il veicolo.

Egan Bernal aveva deciso di incentrare la propria stagione 2022 verso il Tour de France, tant'è vero che il debutto stagionale era previsto dal 10 al 13 febbraio al Tour de la Provence. Questo infortunio mette a rischio tutta la stagione del corridore della Ineos Grenadiers, cresciuto a livello ciclistico in Italia in quanto scoperto dal preparatore Paolo Alberati e passato professionista con l'Androni Giocattoli Sidermec di Gianni Savio.