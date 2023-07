I "cani invisibili" di Bagni di Tivoli: al rifugio di Debora e Anna arrivano i primi aiuti

Anna e Debora le due volontarie titolari del rifugio a Bagni di Tivoli circa tre settimane fa avevano chiesto un aiuto per il rifugio e i pelosetti che ci sono ospitati (sono cani abbandonati o nati in quelle aree, costretti a vivere in condizioni di estrema precarietà ed esposti alle malattie, ndr). Tramite il Messaggero hanno rivolto un appello a tutti: «Il terreno è di un carissimo amico che ci ha dato la possibilità gratuitamente di utilizzarlo per accudire i cani, ma chiediamo al buon cuore di ognuno di aiutarci, abbiamo tutto il materiale ma ci servirebbe qualcuno che ci aiuti a montare delle coperture sopra le cucce per il sole e la pioggia» diceva una ventina di giorni fa Debora. L’appello era rivolto non solo alle donazioni ma anche a qualcuno che poteva essere d’aiuto per qualche lavorettoe donare il suo tempo e la sua professionalità.

Oggi arriva la bella notizia dall’Enpa di Roma con un post della sua responsabile Maurilia Amoroso: “Non servono grandi progetti.

I miracoli si compiono con l’impegno e la buona volontà. Grazie all'articolo di Raffaele Marra sul Messaggero di Tivoli per sensibilizzare ed informare i cittadini dell' operato di Debora e Anna a favore dei randagi, un cittadino Alessandro ha risposto concretamente portando 100 metri di tubo per l' acqua e 30 scatole umido per i 10 cagnoloni accolti nel piccolo rifugio creato con la buona volonta' delle volontarie. Apprezziamo sempre chi, nel suo piccolo, puo' dare o fare, contribuendo, a rendere piu' dignitosa la vita di tanti invisibili in cerca di adozione . Chi vuole collaborare o esserci in questo prezioso progetto puo' unirsi alla squadra Enpa di Bagni di Tivoli e contattare Debora 3491638110. Grazie ad Alessandro di cuore per il suo prezioso contributo. Firmato Maurilia Amoroso Responsabile Enpa Roma”. Non abbandoniamo i cani e i gatti e quando possiamo cerchiamo di aiutare le associazioni che si prendono cura di loro, come l’Enpa, La lega del Cane, o i rifugi come quello di Debora e Anna. Non lasciamoli soli. Aiutiamoli ad aiutarli, come ha fatto Alessandro di Subiaco.