RIETI - Open day al canile di Rieti. L'associazione Adozioni del cuore organizza per sabato 9 marzo un open day dalle ore 10 alle ore 17.30, al canile sanitario (via Cottanello, zona Foro Boario di Rieti) e al rifugio Silvia Rosati."Vi invitiamo calorosamente a partecipare al nostro open day al canile - affermano gli organizzatori - un'occasione per scoprire le storie e i sorrisi dietro ogni coda scodinzolante, e forse, per trovare il compagno perfetto da adottare. Sabato si apre una finestra di opportunità per chi desidera dare una casa e tanto amore a uno di questi speciali pelosetti".