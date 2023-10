Adozioni, tempi più brevi: si parte da quelle italiane. Per l’affido basterà essere sposati da due anni

Un percorso a ostacoli. Fatto di attese estenuanti, paletti burocratici e – spesso – mancanza di informazioni agli aspiranti genitori. Non c’è da stupirsi, insomma, se i numeri delle adozioni in Italia sono così bassi. Nel 2021, le coppie che hanno chiesto di poter adottare un bambino entro i confini nazionali sono state 7.970. Quindici anni prima, nel 2006, erano più del doppio. Ma a venire meno, assicurano le associazioni che si occupano del tema, non è stato il desiderio di vedersi affidare un bambino. Quanto piuttosto la fiducia nelle possibilità che il percorso vada a buon fine. Il motivo? Per restare ai dati più recenti disponibili, a fronte di quasi 8mila richieste le adozioni di minori italiani si sono fermate a quota 866 (589 quelle internazionali). Ecco perché la politica ora vuole provare a invertire il trend.