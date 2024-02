​Vela, a Crotone arriva l'International Carnival Race: ​in gara 320 ragazzi di otto nazioni

Comincia venerdì (9 febbraio) la Bper International Carnival Race 2024 che si svolgerà a Crotone. La competizione di vela, quest’anno, è anche tappa del trofeo Optisud. Le nazioni presenti saranno otto per un totale di 320 atleti, di cui 266 juniores, nati tra il 2008 e il 2013. I cadetti, nati tra il 2014 e il 2015, saranno invece 54.

A partecipare, come detto, saranno otto Paesi, vale a dire Grecia, Croazia, Italia, Lettonia, Malta, Polonia, Svezia e Turchia. L’Italia potrà vantare 242 iscritti e avrà la rappresentativa più numerosa, la Turchia conterà su 35 iscritti e la Grecia su 28.

Quanto alla regata, dal 10 al 13 febbraio i 266 juniores saranno distribuiti in tre flotte, per le quali saranno previsti tre giorni di prove per qualificarsi per le batterie finali. Il 13 (martedì) il gruppo sarà così suddiviso in batterie gold, silver e bronze – sulla base dei risultati raggiunti nell'arco dei giorni precedenti – e gli equipaggi migliori si sfideranno nelle ultime prove, che stabiliranno il vincitore complessivo.