Terni. L'associazione "Amici della vela" trova la sua sede tra il canale Velino e il lago

L’associazione “Amici della vela” di Piediluco finalmente ha un posto definitivo dove poter svolgere l’attività e fare promozione. L’area scelta è quella che si trova proprio alla svolta del ponte di Mazzelvetta tra il canale Velino e il lago. Una fetta di terra che dà sulla riva del lago e utilizzata diversi anni fa dai vigli del fuoco di Terni per le esercitazioni in acqua. L’associazione provvisoriamente aveva il suo quartier generale sul lungolago dove tuttora sono attraccate le imbarcazioni. Lo sport veliero non è nuovo sulle acque del bacino anche se imbattersi nel vento idoneo per "volare" sulle onde non è facile trovarlo. I velisti lo sanno bene per tale motivo vanno in acqua nelle ore della giornata quando da ponente si leva un venticello che permette di navigare con il vento. Per il paese del lago si tratta di un’altra associazione che va ad aggiungersi agli altri tre circoli di canottaggio. Adesso con una propria sede sul lago l’attività dell’associazione veliera sicuramente riprenderà il via con molta più determinazione e cresceranno pure gli adepti. Inizialmente l’attività velica era associata al Circolo canottieri Piediluco successivamente si è scorporata ed è nata l’associazione “Amici della vela”.

