Da Roma a Sanremo: ecco chi interviene su look e acconciature

Anche Sanremo ha il suo “Padrino”. Sì, dei look e delle acconciature. Si chiama Giovanni Sciarrillo, ha quasi 47 anni e, partito a 16 dalla sua adorata Buccino in provincia di Salerno per rincorrere un sogno, ha lavorato a Torino prima di approdare nella Capitale. L'hairstylist e curatore di immagine, è semplicemente Gianni Al Pacino, appellativo che lo ha reso famoso in 20 edizioni del Festival della canzone italiana. Il nome d'arte si ispira al divo di Hollywood di cui è fan e che ha incontrato nel 2011 alla Mostra del Cinema di Venezia. Il lookmaker vanta un ricco stuolo di celebrities, ha battezzato con spazzole e asciugacapelli oltre 1500 artisti che si sono affidati ai suoi consigli di stile per essere trendy. Da Pupo, oggi opinionista al Grande Fratello Vip, ad altri big della musica: Andrea Bocelli, Luciano Ligabue, Eros Ramazzotti, Nek, Biagio Antonacci, Mahmood, Piero Pelù e le voci femminili di Loredana Bertè, Arisa, Nina Zilli, Elisa, Giusy Ferreri e Annalisa Minetti, della quale è anche testimone di nozze.

Tantissime star sono passate dalle sue mani fatate prima di salire sul palco dell'Ariston. Compresi Katy Perry, Tony Hadley degli Spandau Ballet e Baby K. Di aneddoti e curiosità sulla città dei fiori Sciarrillo ne ha molti da raccontare. Come quella volta in cui Mino Reitano, al termine di una briosa serata tra bollicine e cin cin, rientrato in hotel non schiodava dalla sua stanza al secondo piano perché la trovava più comoda. Poi Nino D'Angelo che, avvisato della presenza di Al Pacino nella cittadina ligure, rimase stupito quando lo vide arrivare al posto del Premio Oscar. Le tendenze sul palcoscenico di Rai1 targato Amadeus? Al Pacino non ha dubbi: «I ricci saranno protagonisti assoluti a Sanremo 70 con frange squadrate che prenderanno il sopravvento sul liscio e il carré fuori moda. Niente colori eccessivi, ad eccezione dei giovani che hanno grinta da vendere».

Secondo lui Tiziano Ferro confermerà la sua solita eleganza, Morgan darà un tocco di classe alla kermesse, Elodie stupirà con mise glam, mentre Irene Grandi, che a suo avviso ama giocare con la gestualità, manterrà un'allure rock ma sobria ed essenziale. Francesco Gabbani, già vincitore della manifestazione canora, lo ha definito baffologo si mormora che Gianni porti fortuna ai cantanti in gara. Rita Pavone sarà una combattente in scena, un esempio per le donne della sua età. E alla talentuosa Giordana non consiglia l'effetto rasato poiché, in base al parere dell'esperto, accentua gli zigomi pronunciati della cantautrice italo-francese lanciata dal talent Amici. Ne vedremo e ascolteremo delle belle, perché in fondo Sanremo è sempre Sanremo.



