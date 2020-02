L'Abruzzo a Sanremo, un hair stylist e una corista di Lanciano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per il terzo anno consecutivo Silvio Luciani, parrucchiere di Lanciano, sarà presente al Festival di Sanremo al via domani, 4 febbraio, su Raiuno. Per la prima volta, inoltre, la presenza di Luciani a Sanremo non sarà legata a un’azienda; il parrucchiere si muoverà con le sue gambe, e avrà la possibilità di mettere la sua esperienza e professionalità al servizio di tutte le aree riservate agli accessi Rai; potrà curare acconciature e look degli artisti protagonisti del Festival e delle centinaia di altri artisti che in questi giorni gravitano nella città dei fiori.E, a proposito di artisti, c’è un’altra lancianese tra i protagonisti a Sanremo: Claudia D’Ulisse, che tra le altre cose è stata anche vocalist di Laura Pausini, sarà infatti una delle coriste dell’Orchestra dell’Ariston. «Per il terzo anno consecutivo sono a Sanremo – sottolinea entusiasta Silvio Luciani – e sono particolarmente emozionato nel condividere questa esperienza con Claudia D’Ulisse, che oltre ad essere una cara amica è un’artista eccezionale, che stimo moltissimo. Inoltre quest’anno – aggiunge l’hair stylist – oltre all’emozione amplificata sento anche addosso un senso di responsabilità maggiore, perché la mia presenza qui non è legata a nessuna azienda, ma devo riuscire a muovermi da solo e soddisfare appieno gli artisti presenti».Tanta emozione anche per Claudia D’Ulisse, al suo debutto sul palco dell’Ariston: «Nonostante le tante esperienze fatte negli anni – conferma – un palcoscenico come quello dell’Ariston non può lasciarti indifferente; l’emozione è tanta, ma sono sicura che riuscirò a trasformarla in tanta carica da condividere con i miei colleghi dell’Orchestra, con gli artisti che si esibiranno, con il pubblico presente e con quello televisivo. Per me è stato come realizzare un sogno, essendo finalmente parte di questa meravigliosa orchestra di grandi professionisti. Mi sento immensamente grata per questo».