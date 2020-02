Fiorello sveglia all'alba Amadeus che apre in pigiama. Video boom su Instagram

Vigilia con scherzo. E' quello che Fiorello ha tirato all'amico Amadeus. Sono le 6,42 del mattino quando lo showman siciliano bussa alla porta del conduttore che assonnatissimo gli apre in pigiama e con tanto di orzaiolo. Una scenetta ripresa in un video che finisce subito sul profilo Instagram di Fiorello suscitando l'ilarità dei followers. Già perché tra gli occhi gonfi del prossimo del conduttore di Sanremo, la sua mise di giacca e pantaloni celesti non proprio glamour, e le risatine di sottofondo e la sua mise di giaccaIl u all'occhio .ato la porta giusta, ha bussato alle 6.42 del mattino e un assonnatissimo Amadeus gli ha aperto in pigiama. Il tutto è finito in un video sul profilo Instagram di Fiorello. Pantaloni blu e giacca celeste, il pigiama non proprio glamour di Amadeus non è passato inosservato allo showman siciliano che ha voluto mostrare l'amico conduttore dalla testa ai piedi, accompagnando il video da sonore risate.

Poi la messa in guardia sulle esternazioni pubbliche: «Lo sai che più tardi c'è la conferenza stampa?», ha chiesto Fiorello ad Amadeus che annuiva con gli occhi ancora semichiusi. «Tutti i giorni c'è la conferenza stampa! Ti rendi conto?», chiede Fiorello. Amadeus preoccupato replica: «È tu tutto i giorni mi vieni a svegliare?» «Ti rendi conto in cinque conferenze stampa cosa puoi combinare?», è la battuta finale di Fiorello.

Sanremo 2020, Amadeus con un occhio gonfio per l'orzaiolo. Fiorello: «Qualcuno te la sta tirando?».



Leggi anche > Sanremo 2020, il Festival dalla A alla Z: da Amadeus a Zucchero, retroscena e aspettative​

Ultimo aggiornamento: 15:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA