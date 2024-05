‘Una Nessuna Centomila – In Arena’, le parole di Amadeus: «La musica unisce e deve essere per tutti»

“È stata una serata pazzesca. ‘Una Nessuna Centomila è una di quelle serate che rimangono nel cuore”. Così Amadeus ai microfoni di Andrea Delogu, nell’esclusivo backstage di Rai Radio2 in occasione di ‘Una Nessuna Centomila – In Arena’, commentando l’evento trasmesso in prima serata su Rai1 e in simulcast su Rai Radio2. “In uno dei miei manifesti a Sanremo avevo scritto ‘la musica non si ferma mai’, perché la musica unisce”, ha aggiunto Amadeus, “E quando porta dei messaggi così forti come il rispetto, l’amore, la libertà, è il mezzo più potente che uno ha a disposizione. Ecco perché la musica deve essere per tutti, a partire dai giovani”. Immagini da Ufficio Stampa