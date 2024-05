Ultimo, fuori stanotte "Altrove" il nuovo singolo del cantante romano. Il 17 maggio il nuovo album

Disponibile da domani, venerdì 10 maggio, su tutte le piattaforme digitali ALTROVE, il nuovo singolo di ULTIMO che anticipa e dà il nome al suo attesissimo album in uscita il 17 maggio sotto etichetta indipendente Ultimo Records, distribuito da Believe e disponibile già da ora per il pre-order (https://shor.by/Ultimo_ALTROVE) e in pre-save nella countdown page dedicata su Spotify (https://shorturl.at/bJQS2).

ALTROVE è la traccia #1 del nuovo album di inediti del cantautore romano, nuova pagina del racconto in musica di ULTIMO, in uscita un’ora dopo la mezzanotte di venerdì 10 maggio. Un’anteprima del brano è già disponibile in esclusiva su TikTok (https://vm.tiktok.com/ZGeQgPjh6/).

Il singolo è accompagnato dal videoclip diretto da Younuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia), prodotto da Maestro & Think Cattleya, e mostra ULTIMO in una veste inedita in compagnia di Jacqueline Luna Di Giacomo, legata sentimentalmente all’artista da 3 anni.

Un ritratto intimo e generoso della coppia, che apre al pubblico e ai fan una finestra sugli aspetti più spontanei e spensierati del proprio vissuto.

ALTROVE si candida già a inno dell’imminente live, ULTIMO STADI 2024 – LA FAVOLA CONTINUA… : manca infatti meno di un mese al tour già da record di ULTIMO, che a soli 28 anni vanta un palmares da capogiro di 33 stadi.

Un totale di 10 date tra cui la data zero del 2 giugno allo Stadio Nereo Rocco di Trieste, una doppietta al Maradona di Napoli (8-9 giugno, la prima sold out), bis anche a Torino (15-16 giugno, la prima sold out), una magica tripletta allo Stadio Olimpico di Roma per il secondo anno di fila (22-23-24 giugno, le prime due già sold out), tutto esaurito anche a Messina il 28 giugno e gran finale il 6 luglio allo Stadio Euganeo di Padova.ULTIMO STADI 2024 – LA FAVOLA CONTINUA… è prodotto da Vivo Concerti. I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.