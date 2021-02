Dice che la cosa più bella del suo mestiere è suonare dal vivo. E d'altronde lui l'ha fatto ovunque: dai localini romani a palchi come quelli del Primavera Sound di Barcellona (tra i maggiori festival di musica europei) e del South by Southwest di Austin, in Texas. Wrongonyou, vero nome Marco Zitelli, che tra i cantanti delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021 è quello che gli scommettitori danno come favorito alla vittoria, arriva all'Ariston con un bagaglio di esperienze importanti: dentro ci sono due album, una colonna sonora (quella de Il premio di Alessandro Gassmann del 2017, nel quale recitò anche accanto allo stesso Gassmann, Gigi Proietti e un'emergente Matilda De Angelis, che ritroverà a Sanremo come co-conduttrice), un'intensa attività live fatta di oltre 300 date negli ultimi cinque anni, aperture di concerti di artisti come Niccolò Fabi, Daniele Silvestri, Mika, i Lumineers, James Blake. Classe 1990, nato a Grottaferrata, tra i boschi dei Castelli Romani, al Festival partecipa con Lezioni di volo: il brano anticipa l'album Sono io, in uscita il 12 marzo (Carosello).

Fulminacci, Aiello, Madame, Fasma, Random: non tutti i big vantano un curriculum come il suo. Cos'ha in meno di loro?

«I numeri. Nella musica ormai contano quelli. Per anni sono stato svantaggiato dalla scelta di cantare in inglese. Ho iniziato a farlo in italiano solo nel 2019, dopo un Ep, un disco e vari singoli che però non ingranavano. Le radio mi dicevano: Tra te ed Ed Sheeran preferiamo passare lui, almeno è conosciuto. Mi sono messo a fuoco tardi».

Ed è un bene o un male?

«Ho fatto più gavetta, mettiamola così. Gareggio tra gli emergenti a 30 anni con alle spalle un percorso da big».

Per il regolamento si è giovani fino a 33 anni: forse andrebbe rivista la suddivisione delle categorie?

«Magari si potrebbe ripetere lo schema adottato da Baglioni nel 2019, quando accorpò le categorie e consentì ai due vincitori di Sanremo Giovani di partecipare al Festival direttamente tra i big: c'era anche Mahmood, che poi vinse».

Mai pensato di mollare, in questi anni?

«Sì, ho avuto momenti di sconforto. Invece di scrivere mi buttavo sul divano e non facevo niente per giorni. Staccavo pure il telefono, non mi facevo trovare».

E poi?

«A livello discografico le cose hanno iniziato a girare quando mi sono trasferito a Milano, nel 2018. Ho iniziato a farmi conoscere dagli addetti ai lavori. La svolta è arrivata nel 2019 con il primo album in italiano, Milano parla piano. È stata dura scrollarsi di dosso l'etichetta di Bon Iver de noantri».

Lezioni di volo quando l'ha scritta?

«Durante il lockdown. Il verso Voleremo da fermi per stare meglio originariamente era Voleremo alle Hawaii per stare meglio. L'ho cambiato perché mi sembrava inopportuno in questo periodo storico».

Come si è preparato per il Festival?

«Ho perso 20 chili. Avevo voglia di rimettermi in forma: l'immagine è importante...».

Ma come? Oggi c'è chi dei chili in più fa il proprio messaggio, come la 17enne vincitrice di X Factor Casadilego. Lei non è per il body positivity?

«Non mi piacevo. E il fisico non mi aiutava nemmeno nel lavoro: mi buttavo via. Non ho mai fatto uso di stupefacenti: la mia droga era buttarmi sul divano, mangiare schifezze e guardare la tv. Sono riuscito a sconfiggere quel mostro».

Mai stato bullizzato da ragazzino?

«Sempre. Incassavo i colpi e covavo rabbia. Per vergogna non ne parlavo neppure con i miei. A volte i bambini sanno essere cattivi. Oggi quelle stesse persone mi chiedono le foto».

Le canzoni d'amore del disco a chi sono dedicate?

«Alla mia ragazza. Stiamo insieme da tre anni. Fa la tatuatrice».

Tutti la considerano il vincitore annunciato delle Nuove Proposte: e se poi non vince?

«Pazienza: non sarà la fine del mondo e non mi lascerò intimorire da una sconfitta (ride)».



