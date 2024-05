Ferentillo. Concerto a san Pietro in Valle per ricordare i morti prematuramente scomparsi

L'appuntamento è per sabato 11 maggio alle ore 21.15 presso l'abbazia di san Pietro in Valle per il concerto “Riflessioni in Musica” per commemorare i compaesani prematuramente scomparsi. La serata sarà animata dalla banda musicale Fulvio di Ferentillo diretta dal maestro Luca Panico, con la partecipazione del tenore Alessandro Brustenghi, il maestro Simone Benedetti e Beatrice Leonardi che leggerranni i brani. «Riflessioni in musica- spiega Sebastiano Torlini storico e guida turistica- intende ricordare tutti i compaesani prematuramente scomparsi». E' il secondo anno che rivive il concerto in musica ed è per questo motivo che l'organizzazione invita la popolazione ad assistere all'evento.

